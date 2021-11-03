В цифровом магазине Ubisoft стартовал крупный розыгрыш с призовым фондом в 83 000 рублей

Компании Ubisoft исполняется 35 лет. В честь этого она проводит масштабный розыгрыш призов, крупную распродажу, а также многое другое. В этом материале мы собрали самое интересное.
В первую очередь Ubisoft рассказала о конкурсе, в котором может победить каждый. Для этого вам нужно зайти на официальный сайт и нажать кнопку «Участвуйте и выигрывайте», затем залогиниться в свой аккаунт.
Каждый день до 5 декабря компания будет случайно отбирать победителей — они получат 83 000 рублей на покупки в цифровых магазинах Ubisoft. В конкурсе участвуют лица старше 17 лет. Испытывать удачу в нём можно ежедневно.
Также в Ubisoft Store стартовала крупная распродажа со скидками до 80%. Помимо неё, подписчики Ubisoft+ получат дополнительные награды в нескольких играх, доступных в сервисе, — об этом расскажут чуть позже.
4 ноября стартует серия бесплатных выходных у проектов компании. Пользователи смогут опробовать мультиплеерные игры студии в течение нескольких дней, а затем при желании докупить их с большой скидкой. Первая игра на очереди — Ghost Recon Breakpoint.
Наконец, компания анонсировала раздачу двух игр, которые можно будет забрать на аккаунт бесплатно и навсегда. Это будет ограниченная по времени акция. Какие именно игры раздадут, неизвестно. Компания предлагает следить за обновлениями.
Ранее, состоялся релиз крупного обновления для Far Cry 6. Ubisoft добавила новый контент, а также улучшила производительность на всех платформах.
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