В цифровом магазине Ubisoft стартовал крупный розыгрыш с призовым фондом в 83 000 рублей

Компании Ubisoft исполняется 35 лет. В честь этого она проводит масштабный розыгрыш призов, крупную распродажу, а также многое другое. В этом материале мы собрали самое интересное.

В первую очередь Ubisoft рассказала о конкурсе, в котором может победить каждый. Для этого вам нужно зайти на официальный сайт и нажать кнопку «Участвуйте и выигрывайте», затем залогиниться в свой аккаунт.

Каждый день до 5 декабря компания будет случайно отбирать победителей — они получат 83 000 рублей на покупки в цифровых магазинах Ubisoft. В конкурсе участвуют лица старше 17 лет. Испытывать удачу в нём можно ежедневно.

Также в Ubisoft Store стартовала крупная распродажа со скидками до 80%. Помимо неё, подписчики Ubisoft+ получат дополнительные награды в нескольких играх, доступных в сервисе, — об этом расскажут чуть позже.

4 ноября стартует серия бесплатных выходных у проектов компании. Пользователи смогут опробовать мультиплеерные игры студии в течение нескольких дней, а затем при желании докупить их с большой скидкой. Первая игра на очереди — Ghost Recon Breakpoint.

Наконец, компания анонсировала раздачу двух игр, которые можно будет забрать на аккаунт бесплатно и навсегда. Это будет ограниченная по времени акция. Какие именно игры раздадут, неизвестно. Компания предлагает следить за обновлениями.

Ранее, состоялся релиз крупного обновления для Far Cry 6. Ubisoft добавила новый контент, а также улучшила производительность на всех платформах.