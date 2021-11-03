Мировые сборы «Дюны» превысили $ 300 млн

Общие сборы «Дюны» Дени Вильнёва превысили $ 300 млн. Об этом сообщило издание Deadline. На это картине понадобилось полтора месяца.

В США «Дюна» вышла только 22 октября и собрала уже около $ 71 млн. В остальном мире сборы превысили $ 228 млн, причём одним из лидеров проката стала Россия. На её долю приходится $ 21 млн. Больше собрали только в США, Китае и Франции.

Однако несмотря на неплохой результат в «ковидную» эпоху, фильм всё ещё не отбил свой бюджет в $ 165 млн — в США кинотеатры забирают половину с продажи каждого билета, а в международном прокате и того больше. И это цифры без учёта маркетинговой компании.

Полноценно судить об успехе фильма нельзя, ведь картина уже доступна в стриминговых сервисах вроде HBO Max, и многие предпочитают смотреть именно там. В России это можно сделать на «Кинопоиск HD» за 899 рублей.

Ранее студия Legendary официально анонсировала продолжение «Дюны». Оно выйдет осенью 2023 года.