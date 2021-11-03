Мировые сборы «Дюны» превысили $ 300 млн

Общие сборы «Дюны» Дени Вильнёва превысили $ 300 млн. Об этом сообщило издание Deadline. На это картине понадобилось полтора месяца.
В США «Дюна» вышла только 22 октября и собрала уже около $ 71 млн. В остальном мире сборы превысили $ 228 млн, причём одним из лидеров проката стала Россия. На её долю приходится $ 21 млн. Больше собрали только в США, Китае и Франции.
Однако несмотря на неплохой результат в «ковидную» эпоху, фильм всё ещё не отбил свой бюджет в $ 165 млн — в США кинотеатры забирают половину с продажи каждого билета, а в международном прокате и того больше. И это цифры без учёта маркетинговой компании.
Полноценно судить об успехе фильма нельзя, ведь картина уже доступна в стриминговых сервисах вроде HBO Max, и многие предпочитают смотреть именно там. В России это можно сделать на «Кинопоиск HD» за 899 рублей.
Ранее студия Legendary официально анонсировала продолжение «Дюны». Оно выйдет осенью 2023 года.
- 3 ноября 2021
-
12:54
-
12:37
-
12:24
-
12:00
-
11:39
-
11:05
-
10:29
-
10:19
-
09:24
-
09:14
-
02:54
-
02:21
- 2 ноября 2021
-
23:58
-
22:24
-
21:49
-
21:16
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:47
-
19:01
-
18:45
-
18:33
-
18:16
-
17:04
-
16:52
-
16:34
-
16:03
-
15:55
-
15:01
-
14:50
-
14:48
-
14:32
-
14:29
-
13:57