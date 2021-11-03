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Sony исправила на PS5 ошибку, которая бы запрещала играть

Sony исправила на PS5 ошибку, которая бы запрещала играть
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В апреле пользователи PlayStation 5 рассказали о странном глюке. Консоль выдавала ошибку при попытке поиграть в любую игру. Энтузиасты быстро обнаружили, что дело в CMOS-батарее — она отвечает за внутренние часы консоли и каким-то образом способна ограничивать доступ к цифровым версиям игр.

Если она разряжается или ломается, то PS5 запрещает пользователям запускать любые приложения даже при подключении к интернету. Аналогичная история и со всеми моделями PS4.

Недавно Sony выпустила обновление прошивки для PS5, а на YouTube-канале Hikikomori Media вышел ролик на тему CMOS-батареи. Как оказалось, теперь у неё меньше прав и даже при выходе из строя игроки всё равно смогут запускать игры и приложения. Летом ошибку исправили и на PS4.

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При этом Hikikomori Media предупредил, что игры с PS Plus всё ещё проходят проверку CMOS-батареи, как и некоторые дисковые версии игр.

Ранее, Sony представила ивент «Захвати трон» — участники смогут выиграть PS5 и другие призы. Среди них есть сама PlayStation 5, гарнитура 3D Pulse и кольца в виде символов PlayStation.

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