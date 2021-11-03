Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У первого крупного патча с исправлениями eFootball 2022 появилась дата выхода

У первого крупного патча с исправлениями eFootball 2022 появилась дата выхода
Комментарии

Konami выпустит обновление 0.9.1 для eFootball уже 5 ноября. Изначально патч должен был выйти ещё 28 октября, но авторам потребовалось больше времени, и они отложили апдейт на некоторое время.

Разработчики не стали раскрывать детали апдейта. Они отметили, что обновление исправит «только ошибки и баги». Вероятно, из игры наконец уберут несуразные проблемы с анимацией, физикой и моделями игроков. Подробности патча появятся на сайте Konami после выпуска.

eFootball вышла 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игроки в комментариях до сих пор советуют авторам сделать новую игру с нуля, а не пытаться реанимировать футбольный симулятор. Количество положительных обзоров тайтла в Steam не увеличилось — их до сих пор 11%.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021