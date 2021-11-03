У первого крупного патча с исправлениями eFootball 2022 появилась дата выхода
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Konami выпустит обновление 0.9.1 для eFootball уже 5 ноября. Изначально патч должен был выйти ещё 28 октября, но авторам потребовалось больше времени, и они отложили апдейт на некоторое время.
Разработчики не стали раскрывать детали апдейта. Они отметили, что обновление исправит «только ошибки и баги». Вероятно, из игры наконец уберут несуразные проблемы с анимацией, физикой и моделями игроков. Подробности патча появятся на сайте Konami после выпуска.
eFootball вышла 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игроки в комментариях до сих пор советуют авторам сделать новую игру с нуля, а не пытаться реанимировать футбольный симулятор. Количество положительных обзоров тайтла в Steam не увеличилось — их до сих пор 11%.
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