По Resident Evil 4 могут снять фильм — в случае успеха «Обители зла: Раккун-Сити»

Постановщиком фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» выступил Йоханнес Робертс. В случае успеха картины он не против снять фильмы по четвёртой, седьмой и восьмой частям Resident Evil.

Робертс тщательно обдумывал концепцию своей ленты. В итоге получилась страшная экранизация Resident Evil, которая должна понравиться даже тем, кто не знаком с играми.

За последние несколько лет изменился подход к созданию фильмов по играм. Изменилась и аудитория. Почему-то всегда думали, что геймеры не ходят в кино, и нужно ориентироваться на других людей.

Больше всего режиссёр хотел бы экранизировать события четвёртой части серии. А Resident Evil 7 и Village привлекают его своей более мрачную атмосферу и повествованием. Не исключено, что в будущем появятся фильмы и по этим частям.

Показы ленты «Обитель зла: Раккун Сити» в России начнутся 2 декабря.