По Resident Evil 4 могут снять фильм — в случае успеха «Обители зла: Раккун-Сити»
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Постановщиком фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» выступил Йоханнес Робертс. В случае успеха картины он не против снять фильмы по четвёртой, седьмой и восьмой частям Resident Evil.
Робертс тщательно обдумывал концепцию своей ленты. В итоге получилась страшная экранизация Resident Evil, которая должна понравиться даже тем, кто не знаком с играми.
За последние несколько лет изменился подход к созданию фильмов по играм. Изменилась и аудитория. Почему-то всегда думали, что геймеры не ходят в кино, и нужно ориентироваться на других людей.
Больше всего режиссёр хотел бы экранизировать события четвёртой части серии. А Resident Evil 7 и Village привлекают его своей более мрачную атмосферу и повествованием. Не исключено, что в будущем появятся фильмы и по этим частям.
Показы ленты «Обитель зла: Раккун Сити» в России начнутся 2 декабря.
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