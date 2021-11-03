Депрессия, потеря друзей и гордость: авторы «Ведьмака» рассказали о создании первой игры

14 лет назад, в октябре 2007 года, вышла дебютная игра CD Projekt RED — «Ведьмак». В честь этого события журналисты The Gamer поговорили с ведущими разработчиками ролевой игры Артуром Ганшинецем и Мацеем Шчешником.

Они рассказали про проблемы с бюджетом и другие тонкости создания такой RPG.

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В 2000-х не было различных польских отделов для геймдизайнеров. Их функции выполняли художники и программисты. Для создания «Ведьмака» требовалось много сил и человек, поэтому геймдизайнер Михал Мадей должен был создать геймдизайнерский отдел;

Для комфортной разработки игры CD Projekt RED разделила сотрудников на команды. Одна отвечала за сюжет, другая — за геймплей;

Разделение не помогло, поскольку за полтора года до выхода «Ведьмака» разработчики были вынуждены менять некоторые элементы. Иногда приходилось что-то «урезать» из-за бюджета;

По словам Ганшинеца и Шчешника, ограничения в бюджете сильно влияли на разработку. Изначально игра задумывалась более длинной, но в итоге от части идей пришлось отказаться. Авторам жаль, что некоторые наработки в итоге так и не попали в «Ведьмака»;

CD Projekt RED хотела, чтобы их игра ощущалась инновационной для своего времени. Поэтому было принято решение использовать захват движений. Несмотря на большое количество известных актёров, найти подходящего человека на роль Геральта было не так просто. В итоге им стал каскадёр Мацей Квятковский;

Забавный факт — вид от третьего лица разработчики добавили всего за несколько недель до релиза. Несмотря на отсутствие времени для «полировки», RPG получилось адаптировать для комфортной игры;

Артур Ганшинец отметил, что во время разработки игры команда кранчила. Какое-то время была даже токсичная атмосфера, и многие становились её частью, даже сами того не желая. Сам Ганшинец проводил за «Ведьмаком» всё своё время и потерял некоторых друзей. После завершения разработки ему пришлось лечиться от депрессии;

Несмотря на все проблемы и некоторые не лучшие воспоминания, Ганшинец и Шчешник гордятся «Ведьмаком». На некоторых этапах создания команде казалось, что ничего не выйдет, но в итоге сотрудники брали себя в руки.

Авторы подчеркнули, что сами с радостью поиграли бы в ремейк игры, но вряд ли он когда-нибудь появится. По крайней мере, в ближайшее время ждать его точно не стоит.

Пока The Witcher празднует 14-летие, обновлённый третий «Ведьмак» готовится к релизу в 2022 году. Изначально некстген-версия ролевой игры должна была выйти в 2021-м, но планы разработчиков изменились.