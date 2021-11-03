Инсайдер воссоздал логотип Call of Duty: Modern Warfare II

Инсайдер Том Хендерсон в преддверии выхода Call of Duty: Vanguard продолжает делиться новостями про Call of Duty: Modern Warfare II. Ранее он поделился подробностями сиквела, а теперь воссоздал логотип на базе существующих ассетов.

Сейчас обложка игры ещё не нарисована, но основным цветом следующей Call of Duty должен стать синий.

По данным Хенжерсона, дизайн обложки Modern Warfare II уже придумали: там изобразят бойцов отряда Task Force 141, и один из них будет стоять на резиновой лодке. Ранее инсайдер утверждал, что сиквел будет больше полагаться на скрытные вылазки, а не на масштабные сражения.

На постере солдаты по щиколотку в воде, а сцену заполняет голубой дым.

Однако стоит учитывать, что в течение года многое может измениться.

Что забавно, и это отмечает и Хендерсон, ажиотажа вокруг неанонсированного сиквела Modern Warfare сейчас куда больше, чем у выходящей на днях Vanguard.

И это неудивительно, поскольку многие оказались разочарованы Black Ops Cold War — после Modern Warfare она казалась устаревшей.

Call of Duty: Vanguard выходит послезавтра, 5 ноября, а Modern Warfare II ожидается осенью 2022 года.