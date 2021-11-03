В The Sims 4 появилась механика сценариев с заданиями

Electronic Arts и Maxis анонсировали бесплатный контент для The Sims 4. C сегодняшнего дня в симуляторе жизни появилась новая игровая механика — сценарии. Они представляют собой небольшие задания, за выполнение которых игроки получат награды.

Например, в ходе сценария «Поиск любви после разрыва» нужно будет найти вторую половинку симу после расставания, а «Обогащение» предложит заработать миллион симилионов. Примечательно, что выполнять задания можно любым способом — всё решает сам игрок. С 3 по 6 ноября станет доступен сценарий «Слишком много малышей».

Помимо этого авторы игры представили набор с комнатными растениями. С их помощью можно будет украшать дома и «впускать частичку природы». Комплект станет доступен с 9 ноября, он будет платным.