«Человек-паук: Нет пути домой» может стать последним фильмом Тома Холланда в роли героя

Пока фанаты ждут полноценный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой», различные издания подогревают интерес к фильму и берут интервью у Тома Холланда.

Актёр рассказал Empire, что картина может стать для него последней в роли Питера Паркера.

По словам Холланда, он бы хотел поделиться детальной информацией, но не может, поскольку боится проспойлерить события фильма. Ранее актёр отмечал, что «Нет пути домой» станет кульминацией трилогии, которая началась с ленты «Возвращение домой».

У Тома Холланда был заключён контракт на три сольных фильма. Он истёк, поэтому что будет дальше –не знает даже сам актёр.

Такое случается первый раз c тех пор, как я получил роль Человека-паука. У меня истёк контракт, и мне трудно сказать о чём-то, потому что я могу испортить впечатление от фильма.

Вполне вероятно, что Sony и Marvel ещё не решили, что делать с Томом Холландом. Компании могут оставить актёра для появления в роли Человека-паука в других проектах, а могут перезапустить историю героя и заключить с Холландом дополнительные контракты.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря. Трейлер должен выйти до конца ноября.