Netflix может выплатить бонусы создателям «Игры в кальмара»

В конце октября режиссёр популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк рассказал, что Netflix не выплатил ему бонусы за успех шоу. Также он отметил, что ему заплатили в соответствии с контрактом. В итоге сервис, похоже, всё же предоставит премии.
По словам вице-президента Netflix по государственной политике Дина Гарфилда, компания уже ведёт переговоры со съёмочной группой и режиссёром сериала по поводу дополнительных выплат. Также Гарфилд подчеркнул, что в случае каких-то проблем Netflix обязательно найдёт способ поблагодарить создателей шоу за работу.
На данный момент «Игру в кальмара» можно назвать самым популярным шоу Netflix. Сериал заработал почти $ 1 млрд, и эта цифра становится больше. Известность сериала поддерживают и курьеры сети ресторанов Tanuki Family. Они доставляют еду в костюмах охранников с красным одеянием и маской.
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