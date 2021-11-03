Почему Diablo 4 и Overwatch 2 анонсировали так рано

Вчера Activision неожиданно отложила выход Diablo 4 и Overwatch 2 до 2023 года — обе игры выйдут примерно через четыре года после анонса. Зачем же их так рано анонсировали? Ответил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

Уверен, что у Blizzard был ряд причин анонсировать обе игры в 2019 году. Но первая и главная — им надо было показать инвесторам (и фанатам), что они всё-таки делают новые большие игры.

Diablo 4 анонсировали через год после скандального анонса мобильной Diablo Immortal, которая сама никак не может добраться до релиза — изначально её планировали запустить в 2019-м, но спустя несколько переносов теперь премьера ожидается лишь в 2022-м.

Шрайер отмечает, что Blizzard изначально планировала представить оба проекта именно на BlizzCon 2019 — анонсы никак не связаны со скандалом вокруг блокировки китайского игрока в Heartstrone Ын Вай Чунга под ником Blitzchung.