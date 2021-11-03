Battlefield 3 против Bad Company 2: новый трейлер Battlefield 2042 эффектно показал Portal

DICE показала свежий трейлер Battlefield 2042 — он посвящён конструктору Portal. Наконец-то разработчики показали свежий взгляд на контент, куда вошёл контент из Battlefield 3, Bad Company 2 и BF 1942.

В видео показали множество разных ситуаций вроде старых бойцов Второй мировой из BF 1942 против современных оперативников из BF 2042, а также ремейки культовых карт — тут и Граница Каспия, и Каналы Ноушехра, и Арденнская операция, и Эль-Аламейн, и Порт Арика, и Вальпараисо.

Все локации выглядят очень современно, а на уровнях из Bad Company 2 заметна фирменная разрушаемость — в отличие от последующих выпусков она была детальной и сравнять можно было практически каждую постройку. Потом от этого как-то открестились.

Battlefield 2042 выходит 19 ноября, а ранний доступ стартует 12-го числа.