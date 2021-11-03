Расписание плей-офф PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Плей-офф PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO стартует уже 4 ноября. В него отобрались восемь лучших команд из стадии легенд, которые смогли выиграть по три матча.

Впервые за несколько лет в заключительный этап чемпионата прошли сразу три представителя СНГ: NAVI, Gambit Esports и Virtus.pro. К сожалению для русскоговорящих болельщиков, Gambit и NAVI могут встретиться в полуфинале, поэтому СНГ-финал можно ожидать только в случае хорошего перформанса от VP.

Первые матчи плей-офф стартуют 4 ноября. В 18:30 мск сыграют Virtus.pro и Heroic, а в 22:00 мск — NiP и G2. У участников заключительной стадии нет права на ошибку, поражение приведёт к вылету с турнира.

Полное расписание плей-офф PGL Major Stockholm 2021

4 ноября, 18:30 – 1/4 финала, Heroic (Дания) против Virtus.pro (СНГ)

4 ноября, 22:00 – 1/4 финала, NiP (Швеция) против G2 (Франция)

5 ноября, 18:30 – 1/4 финала, NAVI (Россия) против Vitality (Франция)

5 ноября, 22:00 – 1/4 финала, FURIA (Бразилия) против Gambit (Россия)

6 ноября, 18:30 – первый полуфинал

6 ноября, 22:00 – второй полуфинал

7 ноября, 22:00 – финал

PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме. Лучшие команды мира разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн, половину которого заберёт победитель.