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Расписание плей-офф PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Расписание плей-офф PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO
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Плей-офф PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO стартует уже 4 ноября. В него отобрались восемь лучших команд из стадии легенд, которые смогли выиграть по три матча.

Впервые за несколько лет в заключительный этап чемпионата прошли сразу три представителя СНГ: NAVI, Gambit Esports и Virtus.pro. К сожалению для русскоговорящих болельщиков, Gambit и NAVI могут встретиться в полуфинале, поэтому СНГ-финал можно ожидать только в случае хорошего перформанса от VP.

Первые матчи плей-офф стартуют 4 ноября. В 18:30 мск сыграют Virtus.pro и Heroic, а в 22:00 мск — NiP и G2. У участников заключительной стадии нет права на ошибку, поражение приведёт к вылету с турнира.

Полное расписание плей-офф PGL Major Stockholm 2021

  • 4 ноября, 18:30 – 1/4 финала, Heroic (Дания) против Virtus.pro (СНГ)
  • 4 ноября, 22:00 – 1/4 финала, NiP (Швеция) против G2 (Франция)
  • 5 ноября, 18:30 – 1/4 финала, NAVI (Россия) против Vitality (Франция)
  • 5 ноября, 22:00 – 1/4 финала, FURIA (Бразилия) против Gambit (Россия)
  • 6 ноября, 18:30 – первый полуфинал
  • 6 ноября, 22:00 – второй полуфинал
  • 7 ноября, 22:00 – финал

PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме. Лучшие команды мира разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн, половину которого заберёт победитель.

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