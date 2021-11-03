В бету Battlefield 2042 сыграли 7,7 млн человек — главное с отчёта EA
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Параллельно квартальному отчёту Take-Two выступает и другой крупный издатель — EA. Глобально основных тезисов у издателя FIFA два, но есть и помельче:
- в бету Battlefield 2042 сыграло 7,7 млн человек, 3,1 млн из которых — в период раннего доступа, что рекорд для EA;
- Apex Legends в 9 и 10 сезоне было рекордное число игроков с самого запуска игры;
- ежегодное число игроков в FIFA увеличилось на 16%
- аудитория игр EA Sports с марта по сентябрь 2021 года — 100 млн человек
- 62% игр покупают в цифровых магазинах
- симулятор гольфа PGA Tour вновь отложили.
В целом прошедший квартал для EA стал крайне успешным. Компания превзошла все ожидания по своим показателям, а также продемонстрировала лучший третий квартал в своей истории.
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