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В бету Battlefield 2042 сыграли 7,7 млн человек — главное с отчёта EA

В бету Battlefield 2042 сыграли 7,7 млн человек — главное с отчёта EA
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Параллельно квартальному отчёту Take-Two выступает и другой крупный издатель — EA. Глобально основных тезисов у издателя FIFA два, но есть и помельче:

  • в бету Battlefield 2042 сыграло 7,7 млн человек, 3,1 млн из которых — в период раннего доступа, что рекорд для EA;
  • Apex Legends в 9 и 10 сезоне было рекордное число игроков с самого запуска игры;
  • ежегодное число игроков в FIFA увеличилось на 16%
  • аудитория игр EA Sports с марта по сентябрь 2021 года — 100 млн человек
  • 62% игр покупают в цифровых магазинах
  • симулятор гольфа PGA Tour вновь отложили.

В целом прошедший квартал для EA стал крайне успешным. Компания превзошла все ожидания по своим показателям, а также продемонстрировала лучший третий квартал в своей истории.

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