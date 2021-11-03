В бету Battlefield 2042 сыграли 7,7 млн человек — главное с отчёта EA

Параллельно квартальному отчёту Take-Two выступает и другой крупный издатель — EA. Глобально основных тезисов у издателя FIFA два, но есть и помельче:

в бету Battlefield 2042 сыграло 7,7 млн человек , 3,1 млн из которых — в период раннего доступа, что рекорд для EA;

, 3,1 млн из которых — в период раннего доступа, что рекорд для EA; Apex Legends в 9 и 10 сезоне было рекордное число игроков с самого запуска игры;

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В целом прошедший квартал для EA стал крайне успешным. Компания превзошла все ожидания по своим показателям, а также продемонстрировала лучший третий квартал в своей истории.