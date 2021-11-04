Square Enix признала, что студия Crystal Dynamics не подходила для «Мстителей»

Во время встречи с инвесторами глава Square Enix Йосуке Матсуда признал, что студия Crystal Dynamics была неправильным выбором для создания «Мстителей». Он подчеркнул важность работы команд в направлении, которые им больше всего подходят и затронул тему будущего компании.

«Мстители» — очень амбициозный проект, и мы решили развивать его по «сервисной» модели поддержки. Несмотря на все ковидные трудности и переход на разработку из дома, мы сумели выпустить наш продукт вовремя. К сожалению, игра не стала настолько успешной, насколько мы планировали изначально.

По словам Матсуды, несмотря на неудачу со «Мстителями», издательство извлечёт урок из ситуации. В первую очередь, компания теперь будет учитывать желания подконтрольных студий работать с тем или иным проектом.

Тем не менее, использование модели «игра как сервис» выявило проблемы, с которыми мы столкнёмся и в будущих проектах. Например, теперь мы будем выбирать тот подход к нашим играм, который будет соответствовать вкусам и опыту команды разработчиков.

Глава Square Enix также заявил, что игры с сервисной моделью — будущее индустрии. Поэтому компания будет «адаптировать умения команд под тенденции современного мира».

«Мстители» вышли в сентябре 2020 года. Разработкой занималась студия Crystal Dynamics — авторы перезапуска Tomb Raider 2013 года и его сиквела Rise of the Tomb Raider. На старте игра получила смешанные отзывы и не оправдала финансовых ожиданий издателя. Критики отмечали слишком простые миссии, скучную боевую систему и невыразительную графику. Игроки же столкнулись с техническими проблемами, которые встречаются до сих пор.

Ранее из «Мстителей» убрали ускорители прокачки после недовольства пользователей — разработчики обещали, что покупать за реальные деньги можно будет только косметические предметы.