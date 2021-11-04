FIFA от 2K Games? Издатель увиливает от ответа

Во время финансового отчёта глава Take-Two Штраус Зельник увильнул от ответа на вопрос, станет ли внутренняя компания 2K заниматься футбольными симуляторами, если Electronic Аrts всё-таки потеряет лицензию FIFA.

Зельник ответил, что единственная футбольная игра издательства на данный момент — мобильный футменеджер Top Eleven. Ради него Take-Two этим летом приобрела студию Nordeus.

Мы очень рады видеть Nordeus в семье Take-Two. Top Eleven — отличная, любимая многими фанатами игра. Я очень рад видеть в нашем ассортименте настоящий футбольный менеджер в лице Top Eleven от команды Nordeus.



Для нас это большой шаг вперёд — ранее мы не занимались этим видом спорта. И пока это всё, что я могу сказать.

Глава Take-Two не ответил на вопрос, будет ли издательство заниматься крупными футбольными симуляторами в будущем, однако, судя по всему, у компании есть какие-то планы в случае утраты EA лицензии. На данный момент у 2K, помимо мобильного менеджера, есть очень популярная баскетбольная серия NBA 2K и симулятор гольфа PGA Tour.

Ранее стало известно, что EA Sports не планирует продлевать лицензию FIFA на свой футбольный симулятор. Это значит, что в следующем году игра может начать называться по-другому и лишиться части лицензий, включая лицензию на чемпионат мира. Проблем с клубными турнирами и внешностью игроков не возникнет благодаря перезаключению контракта с организацией FIFPRO.

Ранее EA зарегистрировала новую торговую марку EA Sports FC — именно такое название в следующем году может получить футсим от канадцев. А всемирная организация футбола уже ищет издателей и разработчиков для новых игр по франшизе.