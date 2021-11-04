«10/10»: критики в восторге от Forza Horizon 5

Сегодня,4 ноября, спало эмбарго на публикацию рецензий на Forza Horizon 5. Никаких неожиданностей не произошло — критики сходятся во мнении, что это лучшая аркадная гонка на данный момент. Критике подверглось разве что отсутствие крупных изменений по сравнению с прошлыми частями серии.

На момент написания новости средний балл версии для Xbox Series X составил 91 на основе 57 рецензий. На ПК оценка на балл поменьше, но обзоров там пока всего 8.

Оценки изданий:

IGN — 10/10

VGC — 10/10

Windows Central — 10/10

Game Informer — 9,5/10

Gamesport — 9/10

Destructoid — 8,5/10

GamesBeat — 8/10.

Автор IGN отмечает, что Horizon 5 предоставляет небывалую свободу и не заставляет делать что-то определённым способом, при этом ставя удовольствие игрока превыше всего.

Horizon 5 не заставляет вас ехать на ту или иную миссию или проходить задание только вот таким способом. Она великолепно выглядит, отлично звучит и здорово играется. Это лучшая гоночная игра, в которую я когда-либо играл.

Обозреватель VGC считает, что Horizon 5 — первая обязательная игра этого поколения.

Forza Horizon 5 — лучшая игра в серии и демонстрация мощи Xbox Series. Безупречные гонки и множество занятий подкреплены великолепной графикой с новыми погодными эффектами и фантастической системой развития, которая побуждает игроков сосредоточиться на том, что им больше всего нравится. Без сомнений, это первая обязательная игра поколения.

Таким образом Forza Horizon 5 продолжает традицию очень высоких оценок серии на агрегаторе Metacritic:

У нас уже вышел обзор игры — в целом мы остались довольны проектом.

Выход Forza Horizon 5 состоится 9 ноября на Xbox One, Xbox Series и ПК. Игра также будет доступна в Xbox Game Pass. При покупке премиального издания пользователи получат ранний доступ к проекту уже с 5 ноября.