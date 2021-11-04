Энергетический меч войдёт в коллекционное издание Halo Infinite
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На сайте американского магазина Walmart открылся предзаказ на коллекционное издание шутера Halo Infinite. Это эксклюзивное предложение, доступное только в Walmart, с тиражом в 10 000 экземпляров. На данный момент товара уже нет в наличии.
В комплект издания входят:
- игра
- стилбук
- артбук
- набор с 5 нашивками
- фигурка энергетического меча
- открывашка для бутылок в виде плазменного пистолета
- кошелёк и ремешок USNC
- принт с изображением из игры
- внутриигровые бонусы: скин Zeta Sky Armor Coating, табличка с именем, эмблема и эксклюзивный пистолет MK50.
Скорее всего, это не единственное коллекционное издание игры. Вероятно, их полноценно представят 15 ноября — в юбилей серии.
Halo Infinite выходит 8 декабря на Xbox One, Xbox Series и ПК. В день релиза игра попадёт в Xbox Game Pass. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным для всех пользователей. Ранее стали известны системные требования игры на ПК.
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