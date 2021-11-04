Энергетический меч войдёт в коллекционное издание Halo Infinite

На сайте американского магазина Walmart открылся предзаказ на коллекционное издание шутера Halo Infinite. Это эксклюзивное предложение, доступное только в Walmart, с тиражом в 10 000 экземпляров. На данный момент товара уже нет в наличии.

В комплект издания входят:

игра

стилбук

артбук

набор с 5 нашивками

фигурка энергетического меча

открывашка для бутылок в виде плазменного пистолета

кошелёк и ремешок USNC

принт с изображением из игры

внутриигровые бонусы: скин Zeta Sky Armor Coating, табличка с именем, эмблема и эксклюзивный пистолет MK50.

Скорее всего, это не единственное коллекционное издание игры. Вероятно, их полноценно представят 15 ноября — в юбилей серии.

Halo Infinite выходит 8 декабря на Xbox One, Xbox Series и ПК. В день релиза игра попадёт в Xbox Game Pass. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным для всех пользователей. Ранее стали известны системные требования игры на ПК.