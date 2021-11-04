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Ubisoft бесплатно раздаст три Assassin's Creed Chronicles с 9 ноября на ПК

Ubisoft раздаст три Assassin's Creed Chronicles с 9 ноября на ПК
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На сайте dealabs, который ежемесячно заранее рассказывает о будущих играх PS Plus, появилась информация о будущей раздаче трилогии Assassin's Creed Chronicles на ПК.

Согласно данным сайта, раздача продлится четыре дня: с 9 по 12 ноября. Забрать сборник можно будет бесплатно и навсегда на свой аккаунт Ubisoft Connect.

В трилогию входят 2,5D-игры серии из разных эпох и частей света:

  • Россия — действие происходит сразу после революции в 1918 году и рассказывает историю русского ассасина Николая Орлова, который собирается уехать из страны, выполнив своё последнее задание.
  • Индия —  события разворачиваются в 1841 в Индии — во время противостояния Сикхской империи и британских колонизаторов. На полуостров прибывает тамплиер с таинственным артефактом, и главный герой Арбааз Мир должен найти этот предмет и защитить своих близких.
  • Китай — рассказывает о китайской ассасинше Шао Цзюнь в 1526, которая проходила обучение у Эцио Аудиторе. Она пытается восстановить братство у себя на родине.

Раздача пройдёт в рамках празднования 35-летия компании. Ubisoft также проводит конкурс с призовым фондом в 83 000 рублей на покупки в своём магазине.

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4 ноября у проектов компании стартует серия бесплатных выходных. Пользователи смогут опробовать мультиплеерные игры студии в течение нескольких дней, а затем при желании докупить их с большой скидкой. Первая игра на очереди — Ghost Recon Breakpoint.

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