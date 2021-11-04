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Уроки ОБЖ в школах Нижегородской области проходят в шлемах VR

Уроки ОБЖ в школах Нижегородской области проходят в шлемах VR
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Пять школ в Дзержинске ввели проведение уроков ОБЖ с помощью шлемов виртуальной реальности. Ученики во время занятия могут надеть шлем виртуальной реальности и справляться с различными опасными ситуациями. Например, пожаром или аварией.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, такая система позволит лучше привлекать школьников к занятиям. Также ожидается повышение качества образования и восприятия.

До конца года постараемся реализовать проект во всех нижегородских школах. Думаю, мы будем одними из первых, кто вовлечет в него все городские общеобразовательные школы.
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Внедрять обучение с помощью VR планируют еще по по химии, физике, биологии, истории и технологии. Для некоторых предметов уже подготовили сценарии. Во время урока химии ученики попадут в астероид и будут определять материалы, необходимые для создания смартфона.

Хотят ли подобную систему развивать в других городах — неизвестно.

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