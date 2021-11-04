В сети случайно нашли состав коллекционного издания Elden Ring

В сети появилась информация о коллекционном издании Elden Ring. Его главное украшение — фигурка Малены клинка Микуэллы ростом 23 сантиметра. Скриншот с содержимым комплекта обнаружили во время рекламы на Twitch.

Состав коллекционного издания Elden Ring

Игра Elden Ring

Цифровой саундтрек

Стилбук

40-страничный артбук

23-сантиметровая статуя Малены клинка Микуэллы

Стоимость комплекта пока неизвестна. Вечером 4 ноября авторы обещали показать 15 минут геймплея экшена.

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5. С 12 по 15 ноября пройдёт закрытая бета игры, подать заявку на участие можно было до 1 ноября.