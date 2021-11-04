Нью-Остин заполонила смерть: для Red Dead Redemption 2 сделали мод с зомби-апокалипсисом

Моддеры Dick Hertz и Eki сделали для Red Dead Redemption 2 мод с зомби-апокалипсисом. Они решили разработать аналог дополнения Undead Nightmare, которое вышло для первой части франшизы, раз сама Rockstar не торопится предложить свой вариант для сиквела.
Сюжет модификации расскажет о том, как заражённый город Нью-Остин распространил неизвестную болезнь, заразившую население. Из-за зомби люди бросили свои поселения и отправились выживать. Кто-то создал специальные убежища, в которых можно отдыхать.
Игроки могут исследовать мир Red Dead Redemption 2, убивать ходячих мертвецов, отбиваться от бандитов и находить выживших. Причём последним можно помочь — за это вознаградят. Для соблюдения нужной атмосферы авторы мода заменили оригинальный саундтрек игры на тематический.
Скачать модификацию можно по ссылке. Для её стабильной работы также нужно установить Lenny's Mod Loader и Project New Austin: 1907.
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