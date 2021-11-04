Sony инвестировала в Devolver Digital

Издательство Devolver Digital, известное по Fall Guys, Hotline Miami, Shadow Warrior и другим инди-хитам, вступило в торги в Британской бирже. Инвесторы оценили компанию приблизительно в $ 1 млрд.

Но самое интересное, что издатель получил «значительные стратегические инвестиции от ключевого игрока отрасли» — по данным GameIndustry.biz, речь о Sony. Вдобавок поддержку оказали институциональные инвесторы США.

По словам главы Devolver Дугласа Морина, инвестиции принесут издательству примерно $ 50 млн. Их компания планирует потратить на расширение и производство других «замечательных игр».

Devolver прежде всего известна своим неформальным отношением к аудитории, а также издательством инди-хитов. Ближайшим проектом техасского издателя станет Weird West от автора Prey и Dishonored.