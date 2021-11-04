Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Энтузиаст сделал трейлер второго сезона «Ведьмака» с музыкой из «Дикой Охоты»

Энтузиаст сделал трейлер второго сезона «Ведьмака» с музыкой из «Дикой Охоты»
Комментарии

29 октября состоялся выход трейлера для второго сезона «Ведьмака» от Netflix. Многие отметили, что рэп в исполнении Канье Уэста совсем не подходит под славянский дух сериала.

Пользователь YouTube решил исправить ситуацию и сделал ролик с саундтреком из «Ведьмака 3: Дикая охота»

Пользователи поблагодарили автора в комментариях. По их мнению, с таким саундтреком получается гораздо лучше передать дух сериала. Создатель ролика использовал трек The Sword of Destiny за авторством Марцины Пшибыловича — именно его когда-то использовала CD Projekt Red в анонсирующем трейлере своего хита.

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря. Netflix выложит сразу восемь серий. К своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021