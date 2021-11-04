Энтузиаст сделал трейлер второго сезона «Ведьмака» с музыкой из «Дикой Охоты»

29 октября состоялся выход трейлера для второго сезона «Ведьмака» от Netflix. Многие отметили, что рэп в исполнении Канье Уэста совсем не подходит под славянский дух сериала.
Пользователь YouTube решил исправить ситуацию и сделал ролик с саундтреком из «Ведьмака 3: Дикая охота»
Пользователи поблагодарили автора в комментариях. По их мнению, с таким саундтреком получается гораздо лучше передать дух сериала. Создатель ролика использовал трек The Sword of Destiny за авторством Марцины Пшибыловича — именно его когда-то использовала CD Projekt Red в анонсирующем трейлере своего хита.
Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря. Netflix выложит сразу восемь серий. К своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт).
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