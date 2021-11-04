Dark Souls и Dragon's Dogma: создатели Elden Ring показали 15 минут геймплея

Bandai Namco провела 15-минутную демонстрацию Elden Ring, где впервые показала живой геймплей новинки FromSoftware. И, в общем-то, как и ожидалось, это действительно Dark Souls.
Уже из первых подробностей создавалось впечатление, что японцы вновь делают продолжение своей главной серии. И при первом взгляде всё становится ещё очевиднее. Многие анимации и звуки также бережно перенесли из Dark Souls 3.
Всё-таки, впрочем, и нововведений хватает — в первую очередь это традиционный открытый мир вместо линейных уровней-труб, появление лошади и возможность прыгать! И нельзя не упомянуть появление полноценной карты, на которой можно поставить нужные маркеры — прямо как в The Legend of Zelda; Breath of the Wild.
А ещё можно крафтить предметы вроде стрел
В конце разработчики показали, что есть два пути в одну из локаций — опасный и короткий в лоб либо более хитрый, но в обход. И да, как и в Sekiro: Shadows Die Twice, здесь можно пригибаться для скрытного прохождения.
Elden Ring выходит 25 февраля, но с 12 по 15 ноября на консолях пройдёт закрытая бета.
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