Dark Souls и Dragon's Dogma: создатели Elden Ring показали 15 минут геймплея

Bandai Namco провела 15-минутную демонстрацию Elden Ring, где впервые показала живой геймплей новинки FromSoftware. И, в общем-то, как и ожидалось, это действительно Dark Souls.

Уже из первых подробностей создавалось впечатление, что японцы вновь делают продолжение своей главной серии. И при первом взгляде всё становится ещё очевиднее. Многие анимации и звуки также бережно перенесли из Dark Souls 3.

Всё-таки, впрочем, и нововведений хватает — в первую очередь это традиционный открытый мир вместо линейных уровней-труб, появление лошади и возможность прыгать! И нельзя не упомянуть появление полноценной карты, на которой можно поставить нужные маркеры — прямо как в The Legend of Zelda; Breath of the Wild.

А ещё можно крафтить предметы вроде стрел

В конце разработчики показали, что есть два пути в одну из локаций — опасный и короткий в лоб либо более хитрый, но в обход. И да, как и в Sekiro: Shadows Die Twice, здесь можно пригибаться для скрытного прохождения.

Elden Ring выходит 25 февраля, но с 12 по 15 ноября на консолях пройдёт закрытая бета.