Не хотите завтра работать? Используйте письмо от авторов Call of Duty: Vanguard

Разработчики Call of Duty: Vanguard предлагают всем, у кого есть важные дела на 5 ноября, отложить их и поиграть в новинку. Для этого можно использовать специальное обращение, которое гарантированно даст отгул.

Некий исполнитель кампании Vanguard Колин О'Дьюти уверяет, что информация строго конфиденциальная. Также О'Дьюти отметил, чтобы игроки воздерживались от контакта, поскольку это может спровоцировать поломку оборудования.

В самом письме нужно добавить лишь одну деталь — имя и фамилию в поле. Можно и никнейм.

Call of Duty: Vanguard выйдет завтра на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Авторы шутера показали интро Warzone Pacific. C 3 декабря Верданск заменят картой «Кальдера» и добавят новый античит Ricochet.