В EA уверены, что отзывы о бете Battlefield 2042 были позитивными. В интернете не согласны

Глава EA Эндрю Уилсон во время квартального отчёта перед инвесторами сообщил, что основные отзывы о бете Battlefield 2042 были «преимущественно положительными».

По его словам, шутер пользуется огромным спросом, а сеттинг, режимы, нововведения и творческие риски разработчиков уже оправдались — сообщество воспринимает новинку «очень и очень положительно».

Во время беты были обсуждения определённых элементов, что естественно для беты. Мы принимаем такие отзывы во внимание.

Новость по теме В бету Battlefield 2042 сыграли 7,7 млн человек — главное с отчёта EA

С такими заявлениями сложно согласиться на фоне множества недовольных самой бетой. Технические недоработки ещё можно списать на раннюю версию, однако многих — и игроков, и журналистов, и блогеров — смущали определённые дизайнерские решения DICE.

Это и отказ от классовой системы, и проблемы с позиционированием звука, и будто бы попытка сделать свою вариацию Call of Duty: Warzone с увеличенным темпом и отказом от иммерсивных элементов предыдущих выпусков серии.

Найти по-настоящему позитивных отзывов в целом сложно — даже те, кто отлично провёл время в бете, спорно относятся к тем или иным элементам грядущего шутера. Впрочем, дождёмся скорого релиза Battlefield 2042 — посмотрим, смогла ли DICE исправить недочёты и изменить вектор обсуждений вокруг игры.

Вчера, кстати, показали свежий трейлер Battlefield Portal — это конструктор с контентом из Battlefield 1942, Bad Company 2 и BF3. За его создание отвечает Ripple Effect — бывшая DICE LA, которая в своё время доделывала Battlefield 4 за шведской DICE.