В EA уверены, что отзывы о бете Battlefield 2042 были позитивными. В интернете не согласны

Глава EA Эндрю Уилсон во время квартального отчёта перед инвесторами сообщил, что основные отзывы о бете Battlefield 2042 были «преимущественно положительными».
По его словам, шутер пользуется огромным спросом, а сеттинг, режимы, нововведения и творческие риски разработчиков уже оправдались — сообщество воспринимает новинку «очень и очень положительно».
Во время беты были обсуждения определённых элементов, что естественно для беты. Мы принимаем такие отзывы во внимание.
С такими заявлениями сложно согласиться на фоне множества недовольных самой бетой. Технические недоработки ещё можно списать на раннюю версию, однако многих — и игроков, и журналистов, и блогеров — смущали определённые дизайнерские решения DICE.
Это и отказ от классовой системы, и проблемы с позиционированием звука, и будто бы попытка сделать свою вариацию Call of Duty: Warzone с увеличенным темпом и отказом от иммерсивных элементов предыдущих выпусков серии.
Найти по-настоящему позитивных отзывов в целом сложно — даже те, кто отлично провёл время в бете, спорно относятся к тем или иным элементам грядущего шутера. Впрочем, дождёмся скорого релиза Battlefield 2042 — посмотрим, смогла ли DICE исправить недочёты и изменить вектор обсуждений вокруг игры.
Вчера, кстати, показали свежий трейлер Battlefield Portal — это конструктор с контентом из Battlefield 1942, Bad Company 2 и BF3. За его создание отвечает Ripple Effect — бывшая DICE LA, которая в своё время доделывала Battlefield 4 за шведской DICE.
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