В Steam стартовали предзаказы Elden Ring — игра стоит от 2499 рублей

Страница у Elder Ring в Steam появилась ещё пару месяцев назад, а вот предзаказы на площадке стартовали 4 ноября. Обычное издание стоит 2499 рублей.

Вдобавок можно купить расширенное с цифровым артбуком и оригинальным саундтреком за 3299 рублей.

Сегодня FromSoftware представила целых 15 минут геймплея хардкорного экшена. Авторы показали часть карты, противников, локации, езду на лошади и битву с боссом. Игра напоминает Dark Souls, но не обошлось и без свежих элементов.

Новость по теме Dark Souls и Dragon's Dogma: создатели Elden Ring показали 15 минут геймплея

Ещё Elden Ring получит коллекционное издание. В его состав войдут 23-сантиметровая фигурка Малены клинка Микуэллы, стилбук, артбук и другое. Также будет и вторая коллекционка, но уже с полноразмерным шлемом.

Релиз игры состоится 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.