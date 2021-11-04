Total War: Warhammer 3 выйдет 17 февраля — и бесплатно сразу в Xbox Game Pass

SEGA объявила точную дату выхода Total War: Warhammer 3 — стратегия появится в продаже 17 февраля 2022 года, причём бесплатно для подписчиков Xbox Game Pass.

Третья часть станет финалом трилогии и закончит начатую пять лет назад историю. При этом, что вполне ожидаемо, по масштабам она превзойдёт предшественников — обещают шесть фракций, девять легендарных лордов и «бесконечную реиграбельность».

Что забавно, мы совсем недавно писали материал про слишком уж забитый релизами февраль — и туда теперь затесался ещё и популярный проект Creative Assembly. Только среди крупных релизов ожидаются: