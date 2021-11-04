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Total War: Warhammer 3 выйдет 17 февраля — и бесплатно сразу в Xbox Game Pass

Total War: Warhammer 3 выйдет 17 февраля — и бесплатно сразу в Xbox Game Pass
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SEGA объявила точную дату выхода Total War: Warhammer 3 — стратегия появится в продаже 17 февраля 2022 года, причём бесплатно для подписчиков Xbox Game Pass.

Третья часть станет финалом трилогии и закончит начатую пять лет назад историю. При этом, что вполне ожидаемо, по масштабам она превзойдёт предшественников — обещают шесть фракций, девять легендарных лордов и «бесконечную реиграбельность».

Что забавно, мы совсем недавно писали материал про слишком уж забитый релизами февраль — и туда теперь затесался ещё и популярный проект Creative Assembly. Только среди крупных релизов ожидаются:

  • Dying Light 2 — 4 февраля
  • Horizon Forbidden West — 18 февраля
  • Destiny 2: The Witch Queen — 22 февраля
  • SIFU — 22 февраля
  • Elden Ring — 25 февраля
  • Saints Row — 25 февраля.
Февраль 2022 года под завязку набит играми. А время-то найдётся? Февраль 2022 года под завязку набит играми. А время-то найдётся?
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