Total War: Warhammer 3 выйдет 17 февраля — и бесплатно сразу в Xbox Game Pass
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SEGA объявила точную дату выхода Total War: Warhammer 3 — стратегия появится в продаже 17 февраля 2022 года, причём бесплатно для подписчиков Xbox Game Pass.
Третья часть станет финалом трилогии и закончит начатую пять лет назад историю. При этом, что вполне ожидаемо, по масштабам она превзойдёт предшественников — обещают шесть фракций, девять легендарных лордов и «бесконечную реиграбельность».
Что забавно, мы совсем недавно писали материал про слишком уж забитый релизами февраль — и туда теперь затесался ещё и популярный проект Creative Assembly. Только среди крупных релизов ожидаются:
- Dying Light 2 — 4 февраля
- Horizon Forbidden West — 18 февраля
- Destiny 2: The Witch Queen — 22 февраля
- SIFU — 22 февраля
- Elden Ring — 25 февраля
- Saints Row — 25 февраля.
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