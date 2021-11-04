В GTA Online за классические ограбления дают двойной опыт
Поделиться
В GTA Online стартовал месяц ограблений. В честь этого Rockstar удвоила награды за прохождение оригинальных налётов. В их число входят ограбление Fleeca, побег из тюрьмы, набег на Humane Labs, серия «A» и налёт на The Pacific Standard.
Помимо этого, разработчики выплатят каждому игроку по $ 500 тыс. внутриигровой валюты и подарят ливреи Fleeca на автомобиль Übermacht.
Что ещё появилось в GTA Online
- Теперь гонки можно сделать ещё опаснее. Редактор заездов позволяет создавать, тестировать и размещать свои задания;
- За участие в событиях «Автомобильных войн» игроки получат удвоенные опыт и деньги;
- Заказы на экспорт будут оплачены вдвойне;
- Rockstar подарила всем игрокам футболку с надписью Karin (автомобильная компания);
- В игре стали доступны скидки на различные товары, включая прибор ночного видения, вертолёт Savage и многое другое.
До конца 2021 года GTA Online получит крупное обновление. Однако его деталей до сих пор нет.
Комментарии
- 4 ноября 2021
-
19:19
-
19:04
-
18:53
-
18:14
-
18:06
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:17
-
16:19
-
16:00
-
15:30
-
15:13
-
14:53
-
14:27
-
13:59
-
13:45
-
13:39
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:09
-
11:39
-
10:54
-
10:42
-
10:33
-
10:21
-
09:38
-
08:54
-
08:41
-
02:04
- 3 ноября 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:25
-
21:19
Партнерский контент