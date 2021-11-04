Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В GTA Online за классические ограбления дают двойной опыт

В GTA Online за классические ограбления дают двойной опыт
Комментарии

В GTA Online стартовал месяц ограблений. В честь этого Rockstar удвоила награды за прохождение оригинальных налётов. В их число входят ограбление Fleeca, побег из тюрьмы, набег на Humane Labs, серия «A» и налёт на The Pacific Standard.

Помимо этого, разработчики выплатят каждому игроку по $ 500 тыс. внутриигровой валюты и подарят ливреи Fleeca на автомобиль Übermacht.

Что ещё появилось в GTA Online

  • Теперь гонки можно сделать ещё опаснее. Редактор заездов позволяет создавать, тестировать и размещать свои задания;
  • За участие в событиях «Автомобильных войн» игроки получат удвоенные опыт и деньги;
  • Заказы на экспорт будут оплачены вдвойне;
  • Rockstar подарила всем игрокам футболку с надписью Karin (автомобильная компания);
  • В игре стали доступны скидки на различные товары, включая прибор ночного видения, вертолёт Savage и многое другое.

До конца 2021 года GTA Online получит крупное обновление. Однако его деталей до сих пор нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021