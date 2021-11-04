В GTA Online за классические ограбления дают двойной опыт

В GTA Online стартовал месяц ограблений. В честь этого Rockstar удвоила награды за прохождение оригинальных налётов. В их число входят ограбление Fleeca, побег из тюрьмы, набег на Humane Labs, серия «A» и налёт на The Pacific Standard.

Помимо этого, разработчики выплатят каждому игроку по $ 500 тыс. внутриигровой валюты и подарят ливреи Fleeca на автомобиль Übermacht.

Что ещё появилось в GTA Online

Теперь гонки можно сделать ещё опаснее. Редактор заездов позволяет создавать, тестировать и размещать свои задания;

За участие в событиях «Автомобильных войн» игроки получат удвоенные опыт и деньги;

Заказы на экспорт будут оплачены вдвойне;

Rockstar подарила всем игрокам футболку с надписью Karin (автомобильная компания);

В игре стали доступны скидки на различные товары, включая прибор ночного видения, вертолёт Savage и многое другое.

До конца 2021 года GTA Online получит крупное обновление. Однако его деталей до сих пор нет.