Вышел пугающий трейлер хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити»
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Кинокомпания Sony Pictures опубликовала второй трейлер хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити». Ролик получился пугающим — в нём показали заражённых и других мутантов. Всё это дело сопроводили жуткой музыкой и звуками.
Трейлер на русском
Лента экранизирует события первых двух частей Resident Evil. Герои побывают в заражённом Раккун-Сити и столкнутся лицом к лицу с мутантами и зомби. В картине появятся Альберт Вескер, Клэр Рэдфилд, Джилл Валентайн, Леон Кеннеди и Крис Рэдфилд.
Режиссёром выступил Йоханнес Робертс. Он же ранее отмечал, что в случае успеха картины возьмётся за экранизацию четвёртой, седьмой или восьмой части Resident Evil.
Трейлер в оригинале
Изначально премьера должна была состояться 2 декабря, но её перенесли на неделю раньше, так что фильм выйдет 25 ноября.
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