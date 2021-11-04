Вышел пугающий трейлер хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала второй трейлер хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити». Ролик получился пугающим — в нём показали заражённых и других мутантов. Всё это дело сопроводили жуткой музыкой и звуками.

Трейлер на русском

Лента экранизирует события первых двух частей Resident Evil. Герои побывают в заражённом Раккун-Сити и столкнутся лицом к лицу с мутантами и зомби. В картине появятся Альберт Вескер, Клэр Рэдфилд, Джилл Валентайн, Леон Кеннеди и Крис Рэдфилд.

Режиссёром выступил Йоханнес Робертс. Он же ранее отмечал, что в случае успеха картины возьмётся за экранизацию четвёртой, седьмой или восьмой части Resident Evil.

Трейлер в оригинале

Изначально премьера должна была состояться 2 декабря, но её перенесли на неделю раньше, так что фильм выйдет 25 ноября.