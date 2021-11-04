League of Legends, Valorant и другие игры Riot добавили в Epic Games Store

Благодаря сотрудничеству Riot Games и Epic Games в цифровом магазине EGS появились League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra и Valorant.

Также уже завтра в Fortnite заглянет Джинкс — впервые за историю League of Legends персонаж из неё появится в другой игре. Добавить героиню собираются 5 ноября в 03:00 мск. Вместе с ней также появятся свежие кирка, граффити, украшение на спину, музыка для лобби и два загрузочных экрана.

Появление игр Riot и Джинкс в королевской битве от Epic Games связано с мероприятием RiotX Arcane в честь скорой премьеры сериала «Аркейн».

Выход первой части шоу на Netflix состоится 7 ноября в 5:00 мск, а расскажет оно о становлении сестёр Джинкс и Вай. Также ожидается появление других героев из League of Legends.