League of Legends, Valorant и другие игры Riot добавили в Epic Games Store

Благодаря сотрудничеству Riot Games и Epic Games в цифровом магазине EGS появились League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra и Valorant.
Также уже завтра в Fortnite заглянет Джинкс — впервые за историю League of Legends персонаж из неё появится в другой игре. Добавить героиню собираются 5 ноября в 03:00 мск. Вместе с ней также появятся свежие кирка, граффити, украшение на спину, музыка для лобби и два загрузочных экрана.
Появление игр Riot и Джинкс в королевской битве от Epic Games связано с мероприятием RiotX Arcane в честь скорой премьеры сериала «Аркейн».
Выход первой части шоу на Netflix состоится 7 ноября в 5:00 мск, а расскажет оно о становлении сестёр Джинкс и Вай. Также ожидается появление других героев из League of Legends.
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