Человека-паука добавят во «Мстителей» уже 30 ноября

Square Enix анонсировала следующее большое обновление для «Мстителей» — оно выйдет 30 ноября. Его главной звездой станет Человека-паук, которого добавят только на PS5 и PS4.

Как и обещали разработчики ранее, у героя будет и собственная история. Правда, есть и плохие новости, поскольку сюжет дружелюбного соседа планируют раскрывать через серию испытаний в рамках «Инициативы Мстителей».

Питер Паркер раскрывает новый план АИМ для получения технологий по созданию могучей армии синтов. Герою предстоит объединиться со Мстителями, чтобы остановить угрозу.

Команда обещает показать интересные отношения Питера с Мисс Марвел и Чёрной вдовой, поскольку личность Паркера никто в команде не знает.

Поскольку он работает в одиночку, ему сложно адаптироваться под команду. Объединится ли он со Мстителями или продолжит собственную войну с АИМ?

Внешность героя для «Мстителей», правда, до сих пор скрывают.

Вдобавок с выпуском патча обещают добавить новый вид врагов (Эхо), новые костюмы по киновселенной Marvel, переработанные системы уровней, апгрейда экипировки и ресурсов.