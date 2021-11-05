Уже лучше: свежие скриншоты GTA: Definitive Edition сразу сравнили с оригиналом

Фанатский аккаунт Rocktar Universe, отслеживающий новости об играх студии Rockstar Games, обратил внимание на новые скриншоты GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Изначально они появились в Microsoft Store.

Фанаты уже успели сравнить некоторые кадры с оригиналами — в этот раз изменения стали заметнее и будто бы разработчики успели прислушаться к критике после дебютного показа.

Ремастер GTA 3

Оригинал GTA 3

Ремастер GTA: Vice City

Оригинал GTA: Vice City

Ремастер GTA: San Andreas

Оригинальная GTA: San Andreas

Ещё два новых кадра вышли пока без сравнений. Однако изменения, особенно в освещении и детализации, видны невооружённым взглядом.

Ремастер GTA III

Ремастер GTA: San Andreas

Релиз обновлённой трилогии ремастеров состоится 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее известный иллюстратор Патрик Браун изобразил главных героев из обновлённой трилогии.