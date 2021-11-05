Уже лучше: свежие скриншоты GTA: Definitive Edition сразу сравнили с оригиналом

Фанатский аккаунт Rocktar Universe, отслеживающий новости об играх студии Rockstar Games, обратил внимание на новые скриншоты GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Изначально они появились в Microsoft Store.
Фанаты уже успели сравнить некоторые кадры с оригиналами — в этот раз изменения стали заметнее и будто бы разработчики успели прислушаться к критике после дебютного показа.
Ремастер GTA 3
Оригинал GTA 3
Ремастер GTA: Vice City
Оригинал GTA: Vice City
Ремастер GTA: San Andreas
Оригинальная GTA: San Andreas
Ещё два новых кадра вышли пока без сравнений. Однако изменения, особенно в освещении и детализации, видны невооружённым взглядом.
Ремастер GTA III
Ремастер GTA: San Andreas
Релиз обновлённой трилогии ремастеров состоится 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее известный иллюстратор Патрик Браун изобразил главных героев из обновлённой трилогии.
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