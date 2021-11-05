Сюжет Star Wars: The Old Republic будут продолжать ещё долгие годы
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Через месяц, в декабря 2021 года, Star Wars: The Old Republic исполнится 10 лет. И разработчикам из BioWare ещё есть о чём рассказать. MMORPG по вселенной «Звёздных войн» продолжит получать обновления с сюжетным контентом.
Об этом рассказал креативный директор проекта Чарльз Бойд в интервью PC Gamer.
The Old Republic — смесь самых разных жанров и типов персонажей и историй. Так что мы планируем рассказать вам ещё много историй из вселенной «Звёздных войн» в ближайшем будущем.
По словам Бойда, BioWare пока не планирует делать сиквел успешной ММО и сосредоточится на обновлениях оригинала.
Star Wars: The Old Republic — MMORPG по вселенной «Звёздных войн», вышедшая в декабре 2011 года. События в игре происходят через 300 лет после игр серии Knights of the Old Republic, а сама она стала первой полностью озвученная MMO. За сюжет отвечал Дрю Карпишин — сценарист Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights и Mass Effect.
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