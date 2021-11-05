Стример побил мировой рекорд Twitch: он ведёт эфир уже больше 446 дней

Стример под ником GPHustla побил мировой рекорд по длительности трансляции: он ведёт прямой эфир уже больше 446 дней (10 714 часов).
GPHustla задался целью непрерывных трансляций ещё в сентябре 2020 года. Стример также поставил громкую мелодию на донаты, которая зависит от размера пожертвованной суммы — так он стимулирует чат не давать ему много спать на стриме. Следить за рекордсменом можно здесь.
В основном GPHustla стримит видеоигры и общается со зрителями — в данный момент он проходит Call of Duty: Vanguard. Неизвестно, сколько ещё собирается продержаться автор, но всё будет зависеть от интернет-провайдера. Как только трансляция прервётся, рекорд будет официально установлен.
Ранее, в новом обновлении для подписчиков беты Xbox Insiders появилась новая функция — стриминг игр с консолей Xbox на Twitch. Это значит, что теперь транслировать игры можно напрямую — без установки и настройки отдельного приложения.
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