Ислам Махачев и иные виды бойцов: детали обновления «Главный легенды» для UFC 4

Electronic Arts выпустила крупное обновление «Главный легенды» для UFC 4. В нём разработчики добавили альтернативные версии знаменитых бойцов смешанных единоборств, показатели которых будут отражать их статус на пике карьеры. Апдейт приурочен к старту турнира UFC 268.

Среди 6 великих бойцов обновления — Жорж Сен-Пьер и многолетний чемпион в среднем весе Андерсон Силва, британец Майкл Биспинг и новая живая легенда Хабиб Нурмагомедов. EA Sports также добавила Ислама Махачева — по многочисленным просьбам фанатов.

В дополнение к новым бойцам игрокам станет доступен набор косметических предметов в стиле Хабиба Нурмагомедова — с элементами персонализации профиля, фонов и бойцовских шорт. Предметы будут доступны для получения до 30 ноября.

Ранее Нурмагомедов появился на обложке игры — об этом он рассказал в своём «инстаграме».