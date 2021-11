Бывший президент PlayStation Studios поздравил главу Xbox с успешной Forza Horizon 5

Бывший президент Sony Interactive Worldwide Studios Сюхей Ёсида поздравил главу Xbox Фила Спенсера с успешным запуском Forza Horizon 5. Игра получила очень высокие оценки прессы, а ранний доступ к проекту открылся уже сегодня, 5 ноября.

Поздравляю с релизом. Буду рад посетить Мексику в этой прекрасной игре!

В ответ глава Xbox поблагодарил японского коллегу и пожелал ему весёлой игры.

4 ноября появились первые оценки Forza Horizon 5. Критики сходятся во мнении, что это лучшая аркадная гонка на данный момент. По данным агрегатора Metacritic, у пятой части гоночной серии Microsoft самые высокие оценки в этом году. Проект опередил Hitman 3, It Takes Two и Ratchet & Clank: Rift Apart.

Сюхэй Юсида ранее отвечал за игровые студии PlayStation, а с 2019 года возглавил недавно сформированную инициативу PlayStation Indies, которая будет сосредоточена на поддержке внешних независимых разработчиков.