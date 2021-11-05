Президент Take-Two косвенно высказался о ремастере Red Dead Redemption

Президент Take-Two Карл Слатофф в интервью GameSpot рассказал о своём понимании переизданий, а также затронул тему ожидаемого фанатами ремастера первой части Red Dead Redemption.
По его словам, любое переиздание нужно создавать, взвесив все «за» и «против».
Разработка ремастера — чисто экономическое решение. И оно основано на нескольких элементах: какова база поклонников оригинала, сколько будет стоить ремастеринг, собираемся ли мы вносить крупные изменения в проект и так далее.
Слатофф также рассказал, что самые обычные ремастеры продаются гораздо хуже тех, что действительно переработаны и кардинально улучшены. Именно поэтому в переиздании GTA 3, VIce City и San Andreas изменений больше, чем изначально планировало издательство.
На прямой вопрос по поводу ремастера Red Dead Redemption Слатофф не ответил. По его словам, если переиздание и появится, оно будет чем-то большим, чем простом портом с улучшенной графикой.
Ближайшим релизом издательства Take-Two станет GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Ранее в сети появились новые скриншоты проекта — и их уже сравнили с оригиналом.
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