Павел Дуров запустил в каналах Telegram первую рекламу
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Основатель социальной сети «ВКонтакте» и нынешний глава Telegram Павел Дуров запустил в мессенджере первый рекламный материал. Им стала ссылка на свой пост о том, как именно реклама будет работать в сервисе.
Вот так выглядит рекламный пост
По словам Дурова, реклама появится только в крупных каналах. Её содержимое будет напрямую соотноситься с тематикой канала, а не с личными данными пользователей.
Также в материалах не будет внешних ссылок, а появятся они только после прочтения актуальных постов на канале. По словам Дурова, «доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис».
Ранее, создатель Telegram поделился привычками, которым следует последние 10 лет.
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