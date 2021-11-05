Режиссёр первых «Гарри Поттеров» хочет снять «Проклятое дитя»

Режиссёр первой и второй частей «Гарри Поттера» Крис Коламбус дал интервью изданию Variety. Там он выразил желание снять фильм по пьесе «Проклятое дитя», которая продолжает события оригинальных картин. Да и ключевые актёры могли бы сыграть родителей своих детей.
Вместе с этим постановщика расспросили про некоторые моменты во время работы с франшизой. По словам Коламбуса, он был взволновал, так как ему предстояло снимать фильм по такой богатой вселенной, поэтому приходилось тщательно готовиться.
Я полагал, что не продержусь долго и меня уволят через две недели. Если бы я плохо снял фильмы, то разочаровал многих фанатов.
Крис Коламбус лично встречался с автором книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Они пообщались и быстро нашли общий язык, а затем определили видение картин. Коламбус отметил, что хотел видеть в актёрском составе в основном британцев, что тоже понравилось Роулинг.
Самыми сложными сценами для работы были матчи квиддича, поскольку они снимались с помощью хромакея. Актёры не видели физически того, что должно было быть, это и усложняло весь процесс. К тому же первое время Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон и другие юные актёры постоянно смеялись и это мешали съёмкам, однако режиссёр не мог с этим ничего поделать, ведь они были детьми и радовались.
Также постановщик вспомнил про свою любимую сцену из всей франшизы — когда взрослые главные герои провожали своих детей в Хогвартс.
Мы тогда стояли рядом с продюсером Дэвидом Хейманом и оба всплакнули от момента, когда Дэниел взглядом попрощался со зрителями. Было трогательно.
Следующий фильм во вселенной «Гарри Поттера» — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Лента выйдет 7 апреля 2022 года.
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