Мобильная королевская битва по Final Fantasy 7 выйдет 17 ноября

Square Enix выложила новый трейлер мобильного спин-оффа Final Fantasy 7 с подзаголовком The First Soldier. Проект выйдет уже 17 ноября на iOS и Android.

The First Soldier — мобильная королевская битва. Действие происходят за несколько лет до событий ремейка Final Fantasy 7. Игроки возьмут на себя роль кандидата в солдаты и будут сражаться за выживание в полном опасностей мире. Судя по странице в магазине, проект не будет поддерживать русский язык.

По словам продюсера серии Тэцуя Номуры, Final Fantasy 7 The First Soldier позволит новой аудитории присмотреться к долгоиграющей франшизе.

Следующая часть франшизы — Final Fantasy 16 — находится в разработке только для PS5. Авторы не исключают выход игры и на другие платформы, но только через какое-то время. Также к выходу готовятся Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (нечто в духе Dark Souls и Nioh) и мобильный ремейк Final Fantasy 7.