Остросюжетный детективный триллер: появился синопсис «Бэтмена»
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Warner Bros. опубликовала официальный синопсис фильма «Бэтмен». Судя по описанию, лента будет мрачной и перемешает триллер с обильными экшен-сценами. По трейлерам, впрочем, так и казалось.
Синопсис «Бэтмена»
Это остросюжетный триллер с экшен-сценами, в котором рассказывается о Бэтмене в его ранние годы. Он пытается найти баланс между яростью и справедливостью во время поиска тайны, терроризирующей Готэм.
Роберт Паттинсон показывает более жёсткую версию героя, который будет разочарованным и отчаявшимся линчевателем, понимающим, что из-за гнева не отличается от серийного убийцы, на которого он охотится.
Сюжет ленты расскажет о Тёмном рыцаре во время его второго года в роли героя Готэма. Ему предстоит столкнуться с опасными противниками, среди которых Загадочник и Пингвин. Режиссёром выступил Мэтт Ривз. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Энди Сёркис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Пол Дано и другие.
Премьера «Бэтмена» состоится 3 марта 2022 года.
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