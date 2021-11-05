Остросюжетный детективный триллер: появился синопсис «Бэтмена»

Warner Bros. опубликовала официальный синопсис фильма «Бэтмен». Судя по описанию, лента будет мрачной и перемешает триллер с обильными экшен-сценами. По трейлерам, впрочем, так и казалось.

Синопсис «Бэтмена»

Это остросюжетный триллер с экшен-сценами, в котором рассказывается о Бэтмене в его ранние годы. Он пытается найти баланс между яростью и справедливостью во время поиска тайны, терроризирующей Готэм.



Роберт Паттинсон показывает более жёсткую версию героя, который будет разочарованным и отчаявшимся линчевателем, понимающим, что из-за гнева не отличается от серийного убийцы, на которого он охотится.

Сюжет ленты расскажет о Тёмном рыцаре во время его второго года в роли героя Готэма. Ему предстоит столкнуться с опасными противниками, среди которых Загадочник и Пингвин. Режиссёром выступил Мэтт Ривз. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Энди Сёркис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Пол Дано и другие.

Премьера «Бэтмена» состоится 3 марта 2022 года.