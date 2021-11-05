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Режиссёр «Вечных» раскрыл секретного персонажа в сцене после титров

Режиссёр «Вечных» раскрыл секретного персонажа в сцене после титров
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«Вечные» ещё не вышли, но уже известно, что в фильме будет две сцены после титров. Их описание утекло в сеть, а постановщица ленты Хлоя Чжао решила добавить интригу и назвала персонажа, который сыграет важную роль в будущих фильмах Marvel Studios.

Внимание! Спойлеры!

Далее последуют спойлеры к фильму. Если вы не хотите испортить себе впечатление — пропустите эту часть!

По словам Чжао, голос персонажа появился во второй сцене после титров. Когда Кит Харрингтон в образе Дэйна Уитмана (Чёрного рыцаря) берёт клинок, его прерывает речь актёра Махершалы Али. В киновселенной Marvel он сыграет охотника на вампиров Блэйда.

Лента про Блэйда была анонсирована в 2019 году, однако с тех пор подробностей фильма не было. Премьера картины ожидается не раньше 2022 года. «Вечные» выйдут в России уже 8 ноября, а вот пять арабских стран не увидят блокбастер из-за ЛГБТ-персонажа и сцен секса.

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