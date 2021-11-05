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Симулятор футбольного менеджера от Роберта Левандовски получил первый трейлер

Симулятор футбольного менеджера от Роберта Левандовски получил первый трейлер
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RL9.Games и Роберт Левандовски представили первый трейлер футбольного менеджмента Football Coach: the Game, который анонсировали почти год назад.

Игрокам предстоит взять на себя роль футбольного тренера. На выбор будет несколько классов менеджеров с разными характерами. С помощью древа навыков и артефактов пользователи смогут влиять на исход матча. Чтобы поднимать популярность клуба, тренер должен развивать отношения со спонсорами, работать над имиджем и давать интервью.

В Football Coach: the Game можно построить стадион и выбрать его расположение. Будут доступны различные виды трибун и способы развить инфраструктуру. Болельщики повлияют на результат матча, поддерживая спортсменов.

Классы менеджеров

Классы менеджеров

Футболисты развиваются благодаря интерактивным тренировкам. Предстоит отрабатывать игровые схемы и растить юные таланты. Будут доступны и одиночный режим и мультиплеер с рейтинговыми играми.

Точную дату релиза Football Coach: the Game и платформы создатели пока не объявили. Страница игры доступна в Steam на ПК.

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