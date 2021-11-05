Неймар поддержал FURIA перед матчем с Gambit на PGL Major Stockholm 2021

Звезда «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Бразилии Неймар пожелал удачи соотечественникам из состава FURIA по CS:GO. Команде предстоит поединок с россиянами из Gambit Esports в первом раунде плей-офф PGL Major Stockholm 2021.
Матч начнётся в 18:30 мск 5 ноября и пройдёт до двух побед. Победитель поединка пройдёт в следующий раунд плей-офф, где сыграет с триумфатором противостояния Natus Vincere — Team Vitality. Эта встреча пройдёт 5 числа в 22:00 мск.
PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме, Швеция. В борьбе за большую часть призового фонда в $ 2 млн осталось всего шесть команд. После первых матчей заключительной стадии ивент покинули Virtus.pro и Ninjas in Pyjamas. Ещё два российских коллектива — Team Spirit и Entropiq — не смогли добраться до плей-офф.
- 5 ноября 2021
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