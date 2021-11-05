God of War на ПК получит поддержку и FSR от AMD. Это аналог DLSS от NVIDIA

В конце прошлого месяца Sony объявила о релизе God of War на ПК уже 14 января. Сразу стало известно, что игра получит поддержку технологий NVIDIA — DLSS и Reflex. Сегодня же скандинавский боевик обнаружили среди списка проектов, в которых появится технология увеличения масштаба FidelityFX Super Resolution (FSR) от AMD.

FRS увеличивает производительность в играх без значительных потерь качества изображения. Фактически это прямой конкурент DLSS, однако методы его работы более грубые — он куда хуже масштабирует картинку, из-за чего при тех же вводных аналог NVIDIA оказывается значительно впереди.

Недавно AMD опубликовала пример его работы в Resident Evil Village.

Кроме технологий NVIDIA и AMD, God of War будет поддерживать

Полноценное разрешение 4K

Разблокированную частоту кадров

Множество графических настроек

Настройку управления

Геймпады DualShock 4 и DualSense

UltraWide-мониторы

Новость по теме God of War: Ragnarok получила свежие скриншоты и подробности сюжета

God of War вышла на PS4 в 2018 году. К августу этого года было продано почти 20 млн копий боевика.