В Genshin Impact началось событие «Тень древности». Оно идёт в несколько этапов

Авторы Genshin Impact запустили внутриигровой ивент «Тень древности». Он пройдёт с 5 по 15 ноября в несколько этапов. За их прохождение игроки смогут получить камни истока, валюту Мора и другие предметы.

Для участие в событии нужно иметь ранг приключения не ниже 30 и выполнить Архонтов «Цветок распускается в темнице».

Этапы прохождения «Тени древности»

Предварительное изучение. В ходе этого этапа нужно получить инструмент Старатель хаоса Айеши, а затем использовать его в указанных местах и найти цели исследования

Сбор образцов. На местах сбора необходимо использовать электрические атаки и активировать шипы Пурсины. На места прибудут враги, и их нужно будет уничтожить

Практический тест. На зарядку шипов Пурсины будет отведено определённое время. В это время появится особый враг — аномальная модель руинного молотильщика.

Руинный молотильщик

Предлагаемые награды за выполнения заданий: камни истока, валюта Мора, волшебная руда усиления и материалы повышения талантов.