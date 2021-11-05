В Genshin Impact началось событие «Тень древности». Оно идёт в несколько этапов
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Авторы Genshin Impact запустили внутриигровой ивент «Тень древности». Он пройдёт с 5 по 15 ноября в несколько этапов. За их прохождение игроки смогут получить камни истока, валюту Мора и другие предметы.
Для участие в событии нужно иметь ранг приключения не ниже 30 и выполнить Архонтов «Цветок распускается в темнице».
Этапы прохождения «Тени древности»
- Предварительное изучение. В ходе этого этапа нужно получить инструмент Старатель хаоса Айеши, а затем использовать его в указанных местах и найти цели исследования
- Сбор образцов. На местах сбора необходимо использовать электрические атаки и активировать шипы Пурсины. На места прибудут враги, и их нужно будет уничтожить
- Практический тест. На зарядку шипов Пурсины будет отведено определённое время. В это время появится особый враг — аномальная модель руинного молотильщика.
Руинный молотильщик
Предлагаемые награды за выполнения заданий: камни истока, валюта Мора, волшебная руда усиления и материалы повышения талантов.
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