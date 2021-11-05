Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Genshin Impact началось событие «Тень древности». Оно идёт в несколько этапов

В Genshin Impact началось событие «Тень древности». Оно идёт в несколько этапов
Комментарии

Авторы Genshin Impact запустили внутриигровой ивент «Тень древности». Он пройдёт с 5 по 15 ноября в несколько этапов. За их прохождение игроки смогут получить камни истока, валюту Мора и другие предметы.

Для участие в событии нужно иметь ранг приключения не ниже 30 и выполнить Архонтов «Цветок распускается в темнице».

Этапы прохождения «Тени древности»

  • Предварительное изучение. В ходе этого этапа нужно получить инструмент Старатель хаоса Айеши, а затем использовать его в указанных местах и найти цели исследования
  • Сбор образцов. На местах сбора необходимо использовать электрические атаки и активировать шипы Пурсины. На места прибудут враги, и их нужно будет уничтожить
  • Практический тест. На зарядку шипов Пурсины будет отведено определённое время. В это время появится особый враг — аномальная модель руинного молотильщика.
Руинный молотильщик

Руинный молотильщик

Предлагаемые награды за выполнения заданий: камни истока, валюта Мора, волшебная руда усиления и материалы повышения талантов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021