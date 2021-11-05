Инсайдер: создатель Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity готовит детективную игру

Журналист VentureBeat Джефф Грабб в своём подкасте поделился инсайдерской информацией о секретной игре Obsidian Entertainment. Разработку ведёт директор по дизайну Джош Сойер, который работал над Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity.

События детективной ролевой игры под кодовым названием Project Missouri развернутся в Европе XVI века. Игроку предстоит расследовать убийства с помощью диалогов и поиска улик. По окончании расследования выдвигается обвинение, которое может стать ошибочным и обернуться непредвиденными последствиями.

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Как отмечает Грабб, в Project Missouri появится множество экспериментальных игровых механик, а боевая система и вовсе будет отсутствовать. Релиз детектива запланирован на 2022 год.

Помимо возможной Project Missouri, Obsidian Entertainment трудится над несколькими тайтлами: ролевой Avowed во вселенной Pillars of Eternity, The Outer Worlds 2 и симулятором выживания Grounded, который находится в раннем доступе в Steam.