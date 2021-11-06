Ранний доступ к Forza Horizon 5 привлёк 700 тыс. игроков
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Обладатели премиального издания Forza Horizon 5 уже могут опробовать игру. Для остальных аркадная гонка станет доступна 9 ноября. Несмотря на это, новая часть серии уже привлекла более 700 тыс. одновременно играющих людей.
Обзоры Forza Horizon 5 уже появились, и большинство критиков очень высоко оценило новинку. Вероятно, после полноценного релиза 9 ноября количество игроков перевалит за миллион. Этому может поспособствовать Xbox Game Pass, куда игра попадёт в первый день.
Премиальное издание Forza Horizon 5 обойдётся в 4999 рублей в Steam или $ 100 в магазинах Microsoft. Подписчики Xbox Game Pass могут приобрести премиальный пакет за $ 50.
Премиальное издание предоставляет
- Ранний доступ
- Приветственный набор
- Абонемент
- VIP-статус
- Два предстоящих дополнения
Forza Horizon 5 доступна на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One и Xbox Series.
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