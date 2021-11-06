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Ранний доступ к Forza Horizon 5 привлёк 700 тыс. игроков

Ранний доступ к Forza Horizon 5 привлёк 700 тыс. игроков
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Обладатели премиального издания Forza Horizon 5 уже могут опробовать игру. Для остальных аркадная гонка станет доступна 9 ноября. Несмотря на это, новая часть серии уже привлекла более 700 тыс. одновременно играющих людей.

Обзоры Forza Horizon 5 уже появились, и большинство критиков очень высоко оценило новинку. Вероятно, после полноценного релиза 9 ноября количество игроков перевалит за миллион. Этому может поспособствовать Xbox Game Pass, куда игра попадёт в первый день.

Обзор Forza Horizon 5. Опять лучшая гонка современности Обзор Forza Horizon 5. Опять лучшая гонка современности

Премиальное издание Forza Horizon 5 обойдётся в 4999 рублей в Steam или $ 100 в магазинах Microsoft. Подписчики Xbox Game Pass могут приобрести премиальный пакет за $ 50.

Премиальное издание предоставляет

  • Ранний доступ
  • Приветственный набор
  • Абонемент
  • VIP-статус
  • Два предстоящих дополнения

Forza Horizon 5 доступна на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One и Xbox Series.

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