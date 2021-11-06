Ранний доступ к Forza Horizon 5 привлёк 700 тыс. игроков

Обладатели премиального издания Forza Horizon 5 уже могут опробовать игру. Для остальных аркадная гонка станет доступна 9 ноября. Несмотря на это, новая часть серии уже привлекла более 700 тыс. одновременно играющих людей.

Обзоры Forza Horizon 5 уже появились, и большинство критиков очень высоко оценило новинку. Вероятно, после полноценного релиза 9 ноября количество игроков перевалит за миллион. Этому может поспособствовать Xbox Game Pass, куда игра попадёт в первый день.

Премиальное издание Forza Horizon 5 обойдётся в 4999 рублей в Steam или $ 100 в магазинах Microsoft. Подписчики Xbox Game Pass могут приобрести премиальный пакет за $ 50.

Премиальное издание предоставляет

Ранний доступ

Приветственный набор

Абонемент

VIP-статус

Два предстоящих дополнения

Forza Horizon 5 доступна на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One и Xbox Series.